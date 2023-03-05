Франция, 26 тур

ПСЖ – Нант – 4:2

Голы: Месси, 12, Хаджам, 17(аг), Данилу, 60, Мбаппе, 90 – Блас, 31, Ганаго, 38.

Начало встречи ничем не поразило. Обе команды пытались перейти на чужую половину поля, но это не удавалось. Нант неплохо контролировал подступы к своей штрафной. Концентрации подопечным Антуана Комбуаре не хватило надолго. На 12-й минуте Месси открыл счет в матче. Казалось, удар у аргентинца не получился, но мяч все равно оказался в сетке ворот. Следующая атака принесла еще больше проблем гостям. Хаджам не справился и забил в свои ворота.

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ПСЖ позволял Нанту контролировать игру, ожидая возможности найти длинной передачей Килиана Мбаппе. У "канареек" были опасные подходы к штрафной Доннаруммы. После позиционной атаки Людовик Блас смог пробить с острого угла, а голкипер парижан не справился и позволил сопернику отыграть один гол. К концу первого тайма после подачи углового Нант сравнял счет в матче.

Второй тайм начался с контроля мяча от ПСЖ, но подопечным Гальтье не удалось поколебать оборону соперника. Обе команды обменивались довольно интересными моментами, не принесших успеха. На 60 минуте Мбаппе вырезал невероятный пас на Данилу, который точно пробил по воротам. Лафон в этом эпизоде выручить свою команду не смог. ПСЖ пытался давить на соперника, но не удавалось забить еще один гол. Лишь в дополнительное время Мбаппе забил четвертый мяч парижан, который стал его 201 гол за ПСЖ. Таким образом, француз получил звание лучшего бомбардира своей команды в истории. Отметим, что Мбаппе обошел Эдинсона Кавани, в активе которого было 200 голов в футболке ПСЖ.

Парижане уверенно занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 с 63 очками. Нант, имея 28 пунктов, находится на 13-м месте. Напомним, что 8 марта команда Галтье сыграет против Баварии в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

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