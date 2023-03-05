Франція, 26 тур

Труа – Монако – 2:2

Голи: – Куаме, 31, Угбо, 90, – Бен-Єддер, 81, 83.

Монпельє – Анже – 5:0

Голи: Хазрі, 2, Саваньє, 25 (пен.), 51, Мауасса, 45, Ваї, 73.

Реймс – Аяччо – 1:0

Гол: Каюсте, 90.

Страсбур – Брест – 0:1

Гол: Онора, 45.

Тулуза – Клермон – 0:1

Гол: Кауї, 76.

Ліон – Лор'ян – 0:0

Головною сенсацією дня стана нічия в матчі претендента на місце в трійці у матчі з аутсайдером. Монако пропустив гол під кінець першого тайму і зміг повести в рахунку тільки завдяки Бен-Єддеру. Труа вирвав нічию вже в доданий час. Страсбур вперше програв під керівництвом Антонетті. Едуард Соболь відіграв всі 90 хвилин, але результативними діями не відзначився.

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Реймс 18 поспіль матчів не програє в Лізі 1, що є клубним рекордом. Вже в доданий час підопічні Стілла здобули перемогу над Аяччо. Монпельє розгромив аутсайдера чемпіонату, забивши п’ять м’ячів. Капітан команди Тежи Саваньє відзначився дублем. Клермон обіграв Тулузу і обійшов "фіолетових" в турнірній таблиці. Ліон створював шанси і атакував гостріше, але втілити свою перевагу в голи не зміг в матчі проти Лор'яну.



Нагадаємо, що Марсель Маліновського зіграє проти Ренна у 26 турі Ліги 1. Зустріч запланована на 5 березня, початок матчу о 21:45 за київським часом.

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