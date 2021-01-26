Чемпионат Англии 2020/21, 20-й тур

Ньюкасл – Лидс – 1:2

Голы: Альмирон, 58 – Рафинья, 16, Харрисон, 61

Саутгемптон – Арсенал – начало в 22:15

Лидс на выезде встречался с Ньюкаслом. На 16-й минуте подопечные Марсело Бьелсы перехватили мяч в центре поля и вырвались в стремительную атаку – Родриго в штрафной отдал под удар Рафинье, который низом выстрелил в левый угол ворот – 0:1. "Сороки" же в первом тайме ничего создать не смогли.

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После перерыва хозяева начали играть увереннее и на 58-й счет сравнял Альмирон. Однако, долго радоваться "сорокам" не пришлось – за несколько минут Харрисон снова вывел гостей вперед. После этого игроки Лидса начали играть от обороны и не рисковали потерять хрупкое преимущество. В конце концов, забить еще один Ньюкаслу не удалось. Победа Лидса – 1:2.

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