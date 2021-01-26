Лідс у важкому матчі втримав перемогу над Ньюкаслом
В рамках 20-го туру АПЛ Ньюкасл у рідних стінах поступився Лідсу. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Англії 2020/21, 20-й тур
Ньюкасл – Лідс – 1:2
Голи: Альмірон, 58 – Рафінья, 16, Харрісон, 61
Саутгемптон – Арсенал – початок о 22:15
Лідс на виїзді зустрічався із Ньюкаслом. На 16-й хвилині підопічні Марсело Б'єлси перехопили м'яч у центрі поля і вирвались у стрімку атаку – Родріго у штрафному майданчику віддав під удар Рафіньї, який низом вистрілив у лівий кут воріт – 0:1. "Сороки" ж у першому таймі нічого створити не змогли.
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Після перерви господарі почали грати впевненіше і на 58-й рахунок зрівняв Альмірон. Однак, довго радіти "сорокам" не довелось – за декілька хвилин Харрісон знову вивів гостей уперед. Після цього гравці Лідса почали грати від оборони та не ризикували втратити крихку перевагу. Зрештою, забити ще один Ньюкаслу не вдалось. Перемога Лідса – 1:2.
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