Олександр Зінченко зараз виграє конкуренцію на лівому фланзі оборони Манчестер Сіті. У суботу він отримав відпочинок, поки команда напіврезервним складом билася в Кубку Англії. А на важливий матч АПЛ (Сіті бореться за чемпіонство, тому кожен поєдинок важливий) українець повернувся в старт.

Українець у позиційних атаках вже традиційно грав на одній лінії з центрбеками, формуючи задню трійку, тоді як правий фулбек Канселу йшов у опорну зону. Ширину на фланзі Олександра створював вінгер Фоден. Вест Бром зі стартовим свистком агресивно полетів вперед і організував пожежу в штрафному гостей – Зінченку декілька разів довелося розряджати ситуацію виносами.

Манчестер Сіті вгомонив "дроздів" і оперативно вирішив долю матчу. Гюндоган отримав класне закидання з глибини від Канселу – перший гол. Канселу кинув прорив Бернарду, а потім з його передачі шикарно поцілив у дев'ятку – другий гол (щоправда, дуже суперечливий, адже лайнсвумен завчасно зафіксувала офсайд у Сілви, а господарі зупинилися до удару).

Гюндоган на лінії штрафного пошив у дурні кількох опонентів – третій гол. Стерлінг після розіграшу на лівому фланзі різко змінив вектор, перевівши на Мареза – четвертий гол. І це все ще в першому таймі. "Містяни" просто розтоптали Вест Бром. Без варіантів. Гюндоган, Канселу та Фоден просто знущалися з хлопців Аллардайса.

Вест Бром не паркував автобус, а намагався якось атакувати. Через це господарі отримали "повну торбу", але змусили трішки попрацювати Зінченка. В зону Сашка дуже часто закидали м'яч верхом, а він на диво добре справлявся – 5 виграних дуелей на другому поверсі з 7. Українець провалився лише в одному епізоді, коли недостатньо агресивно зіграв проти Снодграсса, а той скористався вільним простором і вивів на удар Робінсона.

Все було вирішено, тому Гвардіола відразу по перерві вирішив вдатися до експериментів. З лави запасних на місце Зінченка вийшов Ляпорт, а сам українець перейшов фактично на рідну позицію в півзахист замість Гюндогана (Пеп вирішив поберегти лідера). На жаль, там Олекс почувався некомфортно. Принаймні, так здалося зі сторони.

Він не розумів, куди йому бігти та що робити, не встигав за переміщеннями партнерів, ніяк не покращував структуру володіння. Українець настільки був заклопотаний пошуком правильних зон (якби була практика, це все було б на автоматі), що майже не думав про загострення. Обігратися в один дотик, віддати ближньому – Сашко не запропонував чогось особливого.

Втім, саме з пасу Зінченка розпочалася п'ята результативна атака Сіті. Торрес отримав від нього м'яч на фланзі та продерся в центр, Родрі закинув на Мареза, а прострілив вздовж воріт Стерлінгу. А ще до Олександра перейшло виконувати кутові. Подачі були не найгіршими, деякі навіть завершилися ударами, але реальної гостроти після його корнерів не виникло.

Пеп не стримував посмішки – за такого рахунку можна дати українцю свободу. Ближче до фінального свистка Зінченко освоївся та намагався пасувати вперед, але одні передачі перехоплювалися, а інші були неточними. Манчестер Сіті переміг, набрав 41 та обійшов МЮ на вершині АПЛ, а Вест Бром – передостанній.

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