Домашний поединок с Лидсом должен был стать для Фулхэма лакмусовой бумажкой: после четырех подряд поражений команда Марку Силвы одолела Эвертон, поэтому успех с аутсайдером показал бы преодоление кризиса лондонцами. В свою очередь для гостей все было не так радужно – от зоны вылета "павлинов" отделяли лишь 2 очка.

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Первая половина встречи прошла при незначительном преимуществе хозяев, почти без опасных моментов. Рока в середине тайма со штрафного пытался перехитрить Лено, но пробил именно туда, где находился кипер Фулхэма. Сверхактивный Виллиан стрелял из-за пределов штрафной, но его удар был заблокирован. Незадолго до перерыва Перейра упустил свою попытку с границы штрафной – мяч летел низом по центру ворот и Мелье без проблем накрыл его.

После отдыха Фулхэм забил. Виллиан навесил с левого фланга в штрафную, Мелье в прыжке зацепил мяч, но выбил его не сильно. Сферу подхватил Уилсон и мощным ударом под перекладину открыл счет. В ответ Сюммервиль закручивал в ближний угол – впритирку со стойкой.

На 64-ой "коттеджеры" едва не удвоили – Перейра со штрафного попал в перекладину. В середине второй сорокапятиминутки лондонцы все-таки дожали Лидс – Робинсон с левого фланга навешивал во вратарскую на Бобби Рида, Мелье опередил последнего на выходе, но выбил кулаком прямо на Перейру – 2:0.

На 77-й минуте Лено дважды подряд спас Фулхэм: сначала он вышел далеко из ворот и бросился в ноги сопернику, а через мгновение среагировал на добивание под перекладину от Роки и перевел на угловой. Марко подал три стандарта подряд, но лондонцы отбивались как могли. Однако, следующая атака все-таки привела к голу – Бэмфорд удачно сыграл на добивании. Виллиан мог снимать все вопросы относительно победителя, но его удар со штрафного под перекладину в сумасшедшем прыжке потянул кипер.

В конце концов, Фулхэм сумел удержать преимущество и, набрав 45 очков, поднялся на девятую строчку турнирной таблицы АПЛ. Лидс с 29-ю пунктами – шестнадцатый.

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