Саутгемптон удержал очки на Эмирейтс в фантастической перестрелке, закрутив интригу в чемпионской гонке до максимума. Отчет читайте на "Футбол 24".

Арсенал существенно ухудшил свое положение в битве за чемпионство, разделив очки с Вест Хэмом неделю назад. Сказалось отсутствие Зинченко, нерациональное использование Тирни и психологические проблемы. Как следствие, за пять дней до ключевого матча на Этихаде лондонцы имели отрыв в четыре очка при матче "горожан" в запасе.

Домашний поединок против Саутгемптона должен был пройти значительно лучше, ведь в стартовый состав вернулся Зинченко. Мышечная травма украинца или была несерьезной, или же подготовку форсировали. Зато в основе не было его партнера по левому флангу – Джака приболел, уступив место Фабиу Виейре.

Начало встречи шокировало публику на Эмирейтс. Уже на 27-й секунде Рэмсдейл подарил Саутгемптону гол, выкатив пас прямо в ногу Алькарасу. Карлос мастерски положил мяч в дальний угол – 0:1. Таким образом, Арсенал пропустил два самых быстрых гола в текущем сезоне АПЛ (на 9-й секунде от Борнмута и на 27-й от "святых").

На 14-й же минуте шок перешел в панику. Алькарас добавил в свой актив еще и ассист, разрезной передачей организовав Уолкотту выход один на один – 0:2! Тео забил бывшей команде, став четвертым бомбардиром в истории Эмирейтс Стэдиум (39 голов). Выше него только Жиру (40), Обамеянг (43) и Ван Перси (46).

Сразу после пропущенного мяча Зинченко по-капитански собрал вокруг себя команду и начал ее заряжать (хотя капитаном является Эдегор). Это было довольно эффектно.

Что наиболее важно, спич Зинченко оказался эффективным. Уже на 18-й минуте Зинченко оббежал защитника в штрафной и опасно прострелил на дальнюю штангу – никто не замкнул. Еще через две минуты Александр сыграл в классическом стиле, что сразу вылилось во взятие ворот.

Украинец из опорной зоны отдал пас через среднюю линию на Эдегора, а тот запустил в проход Сака. Букайо ворвался на правый край штрафной, качнул соперника и выполнил передачу на 11 метров – Мартинелли оказался именно там, мощно пробив с лету. 1:2!

Сака и Мартинелли повторили рекорд Руни и Криштиану из сезона 2006/07 Они стали лишь второй парой одноклубников в возрасте до 21 года, которым удалось оформить 20+ привлечений к взятию ворот. Правда, уже на 26-й минуте Эльюнусси мог испортить настроение этой парочке, приняв подачу на дальнюю штангу и выстрелив в ближнюю девятку – Рэмсдейл парировал!

После этого Арсенал окончательно перешел к доминированию. Особенно ярко проявляли себя Эдегор, Зинченко, Уайт и Мартинелли, которые выполняли огромное количество продвижений мяча и отчаянно вступали в контрпрессинг. Впрочем, моментов долгое время не возникало, чему изрядно способствовала травма Беднарека (врачи колдовали над ним аж 7 минут).

Ян оправился и рвался на поле, как сумасшедший, однако врачи не пустили. После падения существовал риск травмы шеи. Польского защитника заменил Чалета-Цар.

If this was Kane every rival fan and media outlet would be all over this…



Disgusting from Martinelli, should have received a red card pic.twitter.com/qxmGjbl3MQ — (@axelthfc) April 21, 2023

Лишь перед перерывом Арсенал мог реально сравнять счет – Уайт замкнул подачу Сака с углового, переправив мяч в дальний угол, но Алькарас вынес мяч с ленточки ворот! Кроме того, одна из подач Мартинелли едва не юркнула в дальнюю девятку. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Саутгемптона.

В первом тайме в составе "канониров" явно проваливался Виейра, который плохо сканировал поле, принимал банальные решения, а иногда действовал просто бездарно. Впрочем, Микель Артета оставил Фабиу на поле. Его визави, в свою очередь, сделал неожиданный ход – прекрасного Алькараса заменил центрбек Лянко.

Очевидно, Рубен Селлес ожидал нашествия от Арсенала, однако ничего подобного не произошло. Лондонцам критически не хватало динамики и обостряющих передач – а о моментах вообще молчим. В первые 15 минут после перерыва хозяева не провели ни одного удара и сделали всего 8 касаний к мячу в штрафной.

Исключением могла стать стойка, в которую попал Сака после перевода от Мартинелли. Впрочем, данный выстрел не пошел в статистику, ведь Габи выпустил мяч за пределы поля. Первый удар во втором тайме "канониры" нанесли аж на 70-й минуте, однако на тот момент уже можно было и не играть.

На 66-й минуте Саутгемптон забил гол. Гости заработали угловой, подачу с которого Белла-Коча сбросил на дальнюю штангу. На замыкании же оказался Чалета-Цар, который заменил Беднарека – 1:3! "Святые" стали первой в истории командой со дна таблицы АПЛ, которой удалось забить три гола в ворота лидера.

Эмирейтс затих. Возродить интригу на 69-й минуте мог Жезус, который замкнул заброс от Мартинелли на дальней штанге. Впрочем, бразилец по воробьям. Микель Артета же на 72-й минуте снял с пробега Зинченко, выпустив Нкетию. Кстати, Эдди подозревают в начале анонимной рэп-карьеры.

Арсенал на 70-х минутах владел мячом 93% игрового времени, да и потом не опускался ниже 75%. У хозяев были какие-то спорадические подходы к штрафной площади, но психологически команда уже была сломлена. Ни одного действительно опасного момента у ворот Базуна до 85-й минуты не создали. Казалось, что это конец.

Впрочем, "канониры" нашли в себе силы на камбэк! На 88-й Эдегор сократил отставание в счете, классным ударом из-за пределов штрафной попав под дальнюю штангу. А еще через две минуты Сака расстрелял ворота, сыграв на добивании после выстрела свежего Нелсона – 3:3!

В ворота Саутгемптона должен был и четвертый залетать! Троссар, который заменил Виейру, на 93-й минуте мощно пробил с дистанции и попал в перекладину! Через две минуты после его удара Нелсон подхватил отскок в штрафной и выстрелил в ближний угол, однако благодаря подкату от Уокера-Питерса мяч прошел в сантиметрах от каркаса! После этого произошло еще несколько моментов, но финальный свисток зафиксировал ничью.

Подопечные Микеля Артеты остаются на вершине турнирной таблицы, однако Манчестер Сити отстает на пять зачетных баллов при двух матчах в запасе. Таким образом, "канонирам" для сохранения лидерства необходимо побеждать Гвардиолу на Этихаде.