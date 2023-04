Арсенал существенно ухудшил свое положение в битве за чемпионство, разделив очки с Вест Хэмом неделю назад. Сказалось отсутствие Зинченко, нерациональное использование Тирни и психологические проблемы. Как следствие, за пять дней до ключевого матча на Этихаде лондонцы имели отрыв в четыре очка при матче "горожан" в запасе.

Домашний поединок против Саутгемптона должен был пройти значительно лучше, ведь в стартовый состав вернулся Зинченко. Мышечная травма украинца или была несерьезной, или же подготовку форсировали. Зато в основе не было его партнера по левому флангу – Джака приболел, уступив место Фабиу Виейре.

Начало встречи шокировало публику на Эмирейтс. Уже на 27-й секунде Рэмсдейл подарил Саутгемптону гол, выкатив пас прямо в ногу Алькарасу. Карлос мастерски положил мяч в дальний угол – 0:1. Таким образом, Арсенал пропустил два самых быстрых гола в текущем сезоне АПЛ (на 9-й секунде от Борнмута и на 27-й от "святых").

На 14-й же минуте шок перешел в панику. Алькарас добавил в свой актив еще и ассист, разрезной передачей организовав Уолкотту выход один на один – 0:2! Тео забил бывшей команде, став четвертым бомбардиром в истории Эмирейтс Стэдиум (39 голов). Выше него только Жиру (40), Обамеянг (43) и Ван Перси (46).

Сразу после пропущенного мяча Зинченко по-капитански собрал вокруг себя команду и начал ее заряжать (хотя капитаном является Эдегор). Это было довольно эффектно.

Что наиболее важно, спич Зинченко оказался эффективным. Уже на 18-й минуте Зинченко оббежал защитника в штрафной и опасно прострелил на дальнюю штангу – никто не замкнул. Еще через две минуты Александр сыграл в классическом стиле, что сразу вылилось во взятие ворот.

Украинец из опорной зоны отдал пас через среднюю линию на Эдегора, а тот запустил в проход Сака. Букайо ворвался на правый край штрафной, качнул соперника и выполнил передачу на 11 метров – Мартинелли оказался именно там, мощно пробив с лету. 1:2!

Сака и Мартинелли повторили рекорд Руни и Криштиану из сезона 2006/07 Они стали лишь второй парой одноклубников в возрасте до 21 года, которым удалось оформить 20+ привлечений к взятию ворот. Правда, уже на 26-й минуте Эльюнусси мог испортить настроение этой парочке, приняв подачу на дальнюю штангу и выстрелив в ближнюю девятку – Рэмсдейл парировал!

После этого Арсенал окончательно перешел к доминированию. Особенно ярко проявляли себя Эдегор, Зинченко, Уайт и Мартинелли, которые выполняли огромное количество продвижений мяча и отчаянно вступали в контрпрессинг. Впрочем, моментов долгое время не возникало, чему изрядно способствовала травма Беднарека (врачи колдовали над ним аж 7 минут).

Ян оправился и рвался на поле, как сумасшедший, однако врачи не пустили. После падения существовал риск травмы шеи. Польского защитника заменил Чалета-Цар.

If this was Kane every rival fan and media outlet would be all over this…



Disgusting from Martinelli, should have received a red card pic.twitter.com/qxmGjbl3MQ