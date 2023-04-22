Домашній поєдинок з Лідсом мав стати для Фулхема лакмусовим папірцем: після чотирьох поспіль поразок команда Марку Сілви здолала Евертон, тож успіх з аутсайдером засвідчив би подолання кризи лондонцями. Натомість для гостей все було не так райдужно – від зони вильоту "павичів" відділяли лише 2 очки.

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Перша половина зустрічі пройшла за незначної переваги господарів, майже без небезпечних моментів. Рока в середині тайму зі штрафного намагався перехитрити Лєно, але пробив саме туди, де пербував кіпер Фулхема. Надактивний Вілліан стріляв з-за меж штрафного, але його удар було заблоковано. Незадового до перерви Перейра змарнував свою спробу з межі штрафного – м'яч летів низом по центру воріт і Мельє без проблем накрив його.

Після відпочинку Фулхем забив. Вілліан навісив з лівого флангу у штрафний, Мельє у стрибку зачепив м'яч, але вибив його не сильно. Сферу підхопив Вілсон і потужним ударом під поперечину відкрив рахунок. У відповідь Сюммервіль закручував у ближній кут – впритирку зі стійкою.

На 64-ій "котеджери" ледь не подвоїли – Перейра зі штрафного влучив у поперечину. В середині другої сорокап'ятихвилинки лондонці таки дотисли Лідс – Робінсон з лівого флангу навішував у воротарський на Боббі Ріда, Мельє випередив останнього на виході, але вибив кулаком прямо на Перейру – 2:0.

На 77-й хвилині Лєно двічі поспіль врятував Фулхем: спочатку він вийшов далеко з воріт і кинувся у ноги супернику, а за мить зреагував на добивання під поперечину від Роки і перевів на кутовий. Марко подав три стандарти поспіль, але лондонці відбивались як могли. Однак, наступна атака таки призвела до гола – Бемфорд вдало зіграв на добиванні. Вілліан міг знімати всі питання щодо переможця, але його удар зі штрафного під поперечину у божевільному стрибку потягнув кіпер.

Зрештою, Фулхем зумів втримати перевагу і, набравши 45 очок, піднявся на дев'яту сходинку турнірної таблиці АПЛ. Лідс з 29-ма пунктами – шістнадцятий.

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