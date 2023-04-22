"Возможно, Артета был единственным менеджером, которому Гвардиола продал бы этих двух игроков. Но, думаю, это больше не повторится.

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Действительно, Зинченко и Жезус полностью переломили ход борьбы за титул в этом сезоне, и решение Сити продать Арсеналу этих игроков имело негативные последствия для "горожан".

Конечно, было трудно предсказать, что команда, занявшая пятое место в прошлом сезоне, мгновенно станет претендентом на титул, но игроки мирового класса могут трансформировать такую команду. Гвардиола совершил большую ошибку, продав сопернику двух звездных игроков, и мы почти уверены, что он больше не повторит такую же ошибку", – цитирует Эллардайса The Boot Room.

Напомним, оба футболиста выступали за Манчестер Сити (став в составе "горожан" 4-кратными чемпионами Англии), а в июле 2022 года вместе перешли в Арсенал. Жезус обошелся "канонирам" в 52 миллиона евро, а Зинченко – в 35 миллионов.

К слову, накануне Арсенал на последних минутах спасся от поражения с Саутгемптоном (3:3), расписав третью ничью подряд. В турнирной таблице АПЛ "канониры" продолжают идти первыми, однако по потерянным очкам уже уступают Манчестер Сити одним пунктом (у "горожан" две игры в запасе, одна из которых против Зинченко и Ко).

Арсенал разделил очки с Саутгемптоном в битве с 6 голами – Зинченко и Ко едва не вырвали победу с 1:3 после перерыва