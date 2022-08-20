"Каждый хочет чувствовать себя желанным, футбол в этом плане ничем не отличается от обычной жизни. Когда ты отдаешь всего себя, жертвуешь некоторыми днями рождения своих детей, а потом к тебе относятся таким образом, это разочаровывает.

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В Манчестер Сити были моменты, из-за которых я был в ярости. Но это уже в прошлом. Сейчас я сосредоточен только на Челси. Хочу использовать возможности, которые здесь получил.

Было досадно из-за того, как все закончилось в Ман Сити, ведь я провел там отличное время. Но я никогда не жаловался, потому что готов был принять этот вызов. Несмотря на несколько хороших выступлений, я не мог гарантировать себе место в составе. Не видел смысла вести битву, которую ты никогда не сможешь выиграть.

Когда ты играешь в футбол и не чувствуешь себя счастливым, нужно что-то изменить, чтобы вернуть это счастье. Именно так я и поступил. Это был идеальный момент, чтобы двигаться дальше. Ман Сити – фантастический клуб, который мне многое дал, но наступает время, когда нужно подумать о себе и о будущем", – цитирует Стерлинга Sky Sports.

Цвет Манчестер Сити вингер сборной Англии защищал с 2015 года, выиграв 4 титула АПЛ. Летом "горожане" продали его в Челси.

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