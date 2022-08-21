Экс-звезде сборной Англии Гарри Линекеру хватило всего нескольких минут, чтобы понять "кто есть кто".

"Я не видел большую часть боя, потому что у меня субботняя работа, но видел достаточно, чтобы понять, насколько Усик особенный. Настоящий чемпион", – написал Линекер на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, сегодня ночью украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа сошлись в матче-реванше за 4 чемпионских пояса супертяжелого дивизиона. После 12-ти раундов сверхтяжелого поединка раздельным решением судей победу присудили украинцу. Наш соотечественник вернул в свою коллекцию пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO и получил уникальный пояс от журнала The Ring.

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