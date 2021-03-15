Марсело Бьелса известен своим правилом подписывать контракт на один сезон. Пока "павлины" не могут найти консенсус относительно будущего специалиста в клубе. Именно поэтому руководство решило перестраховаться и изучить другие варианты.

Бьелса сделал заявление относительно своего будущего в Лидсе

По информации печатной версии The Sunday Times, Лидс начал переговоры с Массимилиано Аллегри. Англичане уже наладили контакты с представителями специалиста, желая узнать, заинтересован ли он в переезде в АПЛ.

Напомним, Аллегри находится без работы после того, как покинул Ювентус летом 2019 года. В разное время итальянца связывали с топ-клубами вроде Челси, ПСЖ, Наполи, Манчестер Юнайтед и Реала. Совсем недавно сообщалось, что переговоры с итальянцем начал донецкий Шахтер.

Аллегрі як ключ до перебудови Шахтаря – чи є шанси побачити екс-тренера Ювентуса в Україні?