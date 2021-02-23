"Если клубу нужен ответ до конца сезона, то я дам его. Я не собираюсь рассматривать другие варианты, пока моя работа в Лидсе не завершена. Сразу хочу кое о чем сказать. Кажется, что президент предлагает мне продление контракта, но я откладываю. Якобы у клуба больше желания продолжить сотрудничество, чем у меня. Это не так.

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Решение остаться еще на год очень важно, и вы должны иметь полную уверенность. Впереди еще треть сезона, которая может изменить очень многое. Это моя позиция, но клуб имеет право требовать ответ раньше. Если нужно, то я дам его", – цитирует Бьелсу ВВС.

Добавим, что сейчас Лидс занимает 12 место АПЛ, опережая зону вылета на 10 очков.

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