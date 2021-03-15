Марсело Б'єлса відомий своїм правилом підписувати контракт на один сезон. Наразі "павичі" не можуть знайти консенсусу щодо майбутнього фахівця у клубі. Саме тому керівництво вирішило перестрахуватися і вивчити інші варіанти.

Б'єлса зробив заяву щодо свого майбутнього в Лідсі

За інформацією друкованої версії The Sunday Times, Лідс розпочав переговори з Массіміліано Аллегрі. Англійці вже налагодили контакти з представниками фахівця, бажаючи дізнатися, чи зацікавлений він у переїзді в АПЛ.

Нагадаємо, Аллегрі перебуває без роботи після того, як покинув Ювентус влітку 2019 року. У різний час італійця пов'язували з топ-клубами на кшталт Челсі, ПСЖ, Наполі, Манчестер Юнайтед та Реала. Зовсім недавно повідомлялося, що переговори з італійцем почав донецький Шахтар.

Аллегрі як ключ до перебудови Шахтаря – чи є шанси побачити екс-тренера Ювентуса в Україні?