Массіміліано Аллегрі став претендентом на посаду наставника Шахтаря, а "гірники" вже начебто розпочали перемовини з 53-річним екс-тренером Мілана і Ювентуса, який 6 разів ставав чемпіоном Італії та двічі вивів "Стару синьйору" до фіналу ЛЧ. Вже майже два роки Аллегрі перебуває у творчій відпустці – відтоді, як у 2019-му припинив співпрацю з Ювентусом.

З того часу Макса куди лише не сватали – Барселона, Реал, Рома, ПСЖ, Інтер, Ньюкасл, Манчестер Юнайтед та навіть повертали в Ювентус. Сам уродженець Ліворно з користю проводить відпустку – Аллегрі зайнявся активним вивченням англійської та приділяє більше часу сім'ї, перебуваючи у рідному місті на узбережжі Лігурійського моря. Влітку 2020-го алленаторе зізнався, що для нього немає великої різниці, де відновити кар'єру – головне, щоб майбутній клуб ставив перед собою максимальні завдання. Минув майже рік, а Массіміліано досі перебуває без роботи.

За цей час Аллегрі відхилив низку пропозицій від іменитих клубів, але влітку тренер, вочевидь, таки відновить професійну діяльність. Інакше італієць ризикує повторити долю Лорана Блана, який після десятка трофеїв із ПСЖ більше чотирьох років сидів без діла. Чемпіона світу-1998 теж куди тільки не сватали, а в підсумку француз поїхав на заробітки в Катар, по суті, поставивши гроші вище за амбіції. Навряд чи Массіміліано хоче піти тим же шляхом, адже статус 6-разового володаря Скудетто та дворазового фіналіста ЛЧ натякає, що італієць ще не сказав свого останнього слова у Європі.

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Безумовно, варіанти працевлаштування в іменитого італійця точно є, а одним із претендентів на Аллегрі начебто став Шахтар. На перший погляд, це звучить смішно та є чимось із розряду фантастики. Але якщо відкинути емоції, то таке призначення не виглядає аж настільки нереальним, попри очевидні перешкоди. Так, Массімо попри свій статус тренера топ-рівня ніколи не працював за межами Італії, що ставить під сумнів його адаптацію в Україні (один відомий італієць – Крістіано Лукареллі – свого часу вже тікав із Донецька). Так, його фінансові апетити (зарплатня в Ювентусі без врахування податків складала близько 13 млн євро) можуть не потягнути навіть європейські гранди, не кажучи вже про Шахтар.

ЦІлком імовірно, що інформація про перемовини Шахтаря з Аллегрі є лише спробою представників італійця вибити кращі умови для свого клієнта у клубів Серії А (зокрема, Роми або Наполі). Зрозуміло, що потенційний переїзд в Україну явно не є пріоритетним варіантом для Макса, який практично напевне має і привабливіші пропозиції. Але одразу відкидати нехай і невелику можливість такого призначення теж не можна.

У найближчому майбутньому Шахтар очікують серйозні зміни. До Луїша Каштру виникає все більше й більше запитань після непереконливої гри команди у весняній частині сезону. Звісно, мова про відставку португальця просто зараз навряд чи йде – Каштру заслужив допрацювати сезон бодай завдяки впевненому чемпіонству 2019/20, півфіналу Ліги Європи та двом перемогам над Реалом у Лізі чемпіонів. Але його контракт навряд чи буде продовжений – все йде до того, що влітку "гірники" отримають нового тренера. Вже стало очевидно, що Луїш Каштру, як і Паулу Фонсека перед ним, не змогли стати для Шахтаря тією глибою, якою свого часу був Мірча Луческу. Массіміліано Аллегрі – один із тих фахівців, які здатні стати дійсно знаковою фігурою в українському гранді. Це відмінний тактик і мотиватор, який міг би багато дати Шахтарю.

Суттєвих вливань потребує і сама команда, адже практично всі лідери "помаранчево-чорних" давно пройшли свій пік. Судіть самі: Пятову – 36 років, Марлосу – 32, Ісмаїлі – 31, Тайсону – 33, Степаненку – 31, Жуніору Мораєсу – 33. Готова заміна є хіба що для Андрія Пятова – Анатолій Трубін у поточному сезоні витіснив ветерана з основного складу та своєю грою натякає, що за пост номер один можна бути спокійним. Приємно дивує і Віктор Корнієнко – чемпіон світу U-20 достойно замінив травмованого Ісмаїлі та продемонстрував, що в перспективі може і зовсім витіснити бразильця, якщо продовжить прогресувати. А от заміни іншим лідерам не видно – Степаненко є абсолютно безальтернативним у центрі поля та чи не єдиним гравцем Шахтаря, хто здатен забезпечити якісний відбір. Значно менше почав забивати Мораєс, але і йому альтернатива відсутня – іншого нападника подібного рівня в команді немає. Тайсон думками давно в іншому клубі, а Марлос, хоч і ще періодично демонструє свій клас, але вже не може це робити у кожному матчі.

Словом, "гірники" потребують перебудови, яка може реалізуватися двома сценаріями. Перший – підготовка власних талантів, але на це піде чимало часу. Хто з академії Шахтаря потрапив у першу команду за останні кілька сезонів і зміг стабільно потягнути рівень дорослої команди? Трубін, Корнієнко, Матвієнко, більш-менш регулярно виходить Бондар – ось і, напевне, все. Другий варіант – вихід на трансферний ринок та придбання низки виконавців. Останніми роками Рінат Ахметов не тішив прихильників "гірників" топовими придбаннями, але президент Шахтаря точно не втратив інтересу до свого футбольного дітища. Якщо клуб буде готовий викласти серйозну суму на ринку, то для цього необхідний топовий тренер, який інтегрує новачків у своє бачення гри та гарантує результат. Аллегрі – один із тих фахівців, хто здатен це забезпечити.

Яку б команду не очолив італієць, він так чи інакше вимагатиме підсилення. Пандемія COVID-19 боляче вдарила по фінансових можливостях клубів, тому навряд чи Аллегрі отримає десятки мільйонів у тій же Ромі, яка активно шукає заміну Паулу Фонсеці, а Массіміліано називають одним із фаворитів. Інша справа – Шахтар, адже заради настільки статусного тренера керівництво клубу могло б наважитися на серйозні витрати. Тим більше, що масштабна перебудова дійсно назріла.

Не кажучи вже про те, що у випадку підписання контракту з Аллегрі "гірникам" було б значно легше запрошувати футболістів високого рівня, адже більшість із них хотіли б попрацювати під керівництвом такого наставника. Тому потенційне підписання італійця стало б для донеччан ще й відмінним піар-ходом. Шахтар і так добре знають у Європі, але контракт із настільки топовим тренером вивело б бренд "гірників" на новий рівень, адже таких фігур у нашому чемпіонаті ще не було.

Сам тренер, як і його представники, наразі не коментують будь-які чутки. Побачити Аллегрі в Україні було б цікаво, але шансів на це, на жаль, не так і багато – хіба що ті ж Рома чи Наполі не зможуть переконати Массіміліано у перспективах своїх проектів, а сам тренер втомиться чекати інших привабливих пропозицій. Тим більше, що неодноразово бували випадки, коли відомі фахівці їхали в куди менш статусні чемпіонати, ніж український.

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