Лидс перед закрытием окна оформил трансфер Ньонто из Цюриха, сообщает официальный сайт клуба. Уилфрид в экстренном порядке получил право на работу в Англии и подписал контракт на 5 лет.

Обамеянг официально покинул Барселону и стал игроком Челси

Цюрих в начале лета просил за 18-летнего форварда около 20 миллионов евро, но в итоге продал за 4,5 млн, гарантировав себе процент с последующей перепродажи.

Ньонто – воспитанник Интера. Два года назад он сбежал для игровой практики в Цюрих, где стал чемпионом Швейцарии. Универсальный форвард в июне дебютировал за сборную Италии, забил в ворота Германии и стал самым молодым голеодором в истории команды.

Трансферный дедлайн лета 2022: Мудрик остается, 3 трансфера Барсы на финише, доминация английской "суперлиги"