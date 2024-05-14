Ливерпуль не удержал победу над Астон Виллой (3:3) в матче 37 тура АПЛ. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Мерсисайдцы очень быстро открыли счет в игре. После удара Эллиота Эмилиано Мартинес в простой ситуации ошибся и не зафиксировал мяч, переправив его в свои ворота.

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Астон Вилле удалось отыграться, но до перерыва Гакпо вывел Ливерпуль вперед. Во втором тайме команда Клоппа забила еще один гол и имела преимущество в два мяча. Впрочем, мерсисайдцы не удержали победу и позволили Астон Вилле две забить. В итоге ничья 3:3.

Ливерпуль находится на третьем месте с 79 очками. Астон Вилла расположилась на четвертой строчке с 68 баллами.