Лідс перед закриттям вікна оформив трансфер Ньйонто з Цюріха, повідомляє офіційний сайт клубу. Вілфрід в екстреному порядку отримав право на роботу в Англії та підписав контракт на 5 років.

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Цюріх на початку літа просив за 18-річного форварда близько 20 мільйонів євро, але в підсумку продав за 4,5 млн, гарантувавши собі відсоток з подальшого перепродажу.

Ньйонто – вихованець Інтера. Два роки тому він втік для ігрової практики в Цюріх, де став чемпіоном Швейцарії. Універсальний форвард в червні дебютував за збірну Італії, забив у ворота Німеччини та став наймолодшим голеодором в історії команди.

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