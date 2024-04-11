Лучшим тренером 23-го тура признан наставник Шахтера Марино Пушича, сообщает официальный сайт УПЛ.

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52-летний специалист набрал 37% голосов болельщиков в Instagram и 30,7% в Google Form. Награду же самого полезного игрока получил его подопечный – Артем Бондаренко (49% голосов в Instagram и 40,5% в Google Form).

Напомним, в центральном матче 23-го тура УПЛ Шахтер одолел Рух со счетом 3: 1, а Бондаренко стал одним из героев встречи, оформив дубль.

К слову, "горняки" после 23-х туров лидируют в турнирной таблице, набрав 49 очков (и имеют 2 игры в запасе).

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