Найкращим тренером 23-го туру визнано наставника Шахтаря Маріно Пушіча, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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52-річний фахівець набрав 37% голосів вболівальників у Instagram та 30,7% у Google Form. Нагороду ж найкориснішого гравця отримав його підопічний – Артем Бондаренко (49% голосів у Instagram та 40,5% у Google Form).

Нагадаємо, у центральному матчі 23-го туру УПЛ Шахтар здолав Рух з рахунком 3:1, а Бондаренко став одним з героїв зустрічі, оформивши дубль.

До слова, "гірники" після 23-х турів лідирують у турнірній таблиці, набравши 49 очок (і мають 2 гри в запасі).

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