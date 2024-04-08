Полузащитник "горняков" Артем Бондаренко поделился эмоциями от завоевания очередных трех очков в матче 23-го тура УПЛ с Рухом (3:1), в котором он забил 2 гола.

– Ты был героем первого тайма. Что поспособствовало такой твоей результативности в этом матче?

– Ударил два раза по воротам – два забил. Не знаю, что поспособствовало, просто начал бить по воротам.

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– Было предчувствие, что можешь забить в этом матче? Возможно, кто-то из товарищей что-то тебе говорил?

– Товарищи – нет, но тренер по физподготовке говорил. У нас с ним есть такая фишка – он мне перед каждым матчем говорит: "Ты сегодня точно не забьешь". И вот последние два матча он так говорит – я забиваю. Такая у нас маленькая примета.

– Оба ассиста были от Зубкова. Это отработанная схема или импровизация?

– Зуб вернулся, теперь есть кому голевые мне отдавать, за что я очень благодарен. Особенно первая передача была – очень высокого уровня футболист так может отдавать только.

– В моменте со 2-м голом ты протащил мяч через все поле и забил. Удар был невероятным. Расскажи подробнее об этом эпизоде.

– Просто бежал, никто не встречал. Сместился под левую и пробил. Постоянно мне говорят, что надо больше бить по воротам, потому что без ударов не бывает голов, а для современного полузащитника очень важна сейчас статистика. Все смотрят на того, кто забивает голы, отдает голевые передачи.

Понимаю, что сейчас время это подтягивать, потому что первая половина сезона была не очень удачной по разным причинам, но сейчас все наладилось. Думаю, до конца сезона еще есть время, чтобы подтянуть статистику.

– Впереди матч с Ворсклой. Кроме того, Ворскла будет вашим соперником в финале Кубка Украины. Чего ожидаете от этих противостояний?

– Честно, пока вообще не хочется думать о Ворскле. Нам сейчас Мистер сделал такой подарок – 2 выходных. Хочется просто перезагрузить голову и немножечко отойти от футбола. Поэтому 2 дня, если можно, не будем думать о Ворскле, – сказал Бондаренко в комментарии пресс-службе "горняков".

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