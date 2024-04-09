Киевское Динамо в последнем туре УПЛ своей осечкой в, казалось бы, проходном матче против черкасского ЛНЗ (1:1) практически лишило болельщиков интриги в борьбе за золото нынешнего первенства. Отставание от Шахтера, который идет первым, составляет уже 4 очка и есть большие сомнения, что "горняки", набравшие неплохой ход, подпустят к себе ближайших конкурентов.

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