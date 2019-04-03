Лидеры Милана пропустят важный матч с Ювентусом

Милан потерял двух ведущих игроков перед матчем против туринского Ювентуса в 31-м туре итальянской Серии А.

Кипер Джанлуиджи Доннарумма и хавбек Лукас Пакета не помогут "россонери" в поединке со "Старой синьорой". Об этом журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте.

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Оба игрока получили повреждения в поединке с Удинезе (1:1) и вынуждены были покинуть поле досрочно, еще в первом тайме. Вратарь из-за растяжения мышц бедра пропустит 10 дней, а бразильский полузащитник вывихнул лодыжку и вылетел на несколько недель.

Также в лазарете Милана продолжает пребывать Андреа Конти, который потянул мышцу на одной из тренировок. Зато к матчу с Юве восстановятся атакующие хавбека Кессье и Сусо.

Отметим, что поединок Ювентус – Милан состоится в субботу, 6 апреля, в Турине. Большее турнирное значение поединок имеет для гостей, продолжающих борьбу за зону Лиги чемпионов с Интером, Лацио, Аталантой и Ромой.

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