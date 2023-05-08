Юрий Вернидуб до конца сезона не сможет рассчитывать на опытного Евгения Банаду.

Полузащитник Кривбасса Евгений Банада перенес успешную операцию, сообщает пресс-служба "бело-красно-черных".

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Напомним, 31-летний хавбек травмировался на одной из тренировок команды, получив серьезное повреждение ключично-акромиального сустава. Игрока ожидает длительный период восстановления, однако сколько именно займет реабилитация – не сообщается.

Напомним, в текущем сезоне Банада провел за Кривбасс 18 матчей, в которых отметился одним ассистом.

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