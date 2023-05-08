Юрій Вернидуб до кінця сезону не зможе розраховувати на досвідченого Євгена Банаду.

Півзахисник Кривбаса Євген Банада переніс успішну операцію, повідомляє прес-служба "біло-червоно-чорних".

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Нагадаємо, 31-річний хавбек травмувався на одному з тренувань команди, зазнавши серйозного ушкодження ключично-акроміального суглобу. На гравця очікує тривалий період відновлення, однак скільки саме займе реабілітація – не повідомляється.

Нагадаємо, у поточному сезоні Банада провів за Кривбас 18 матчів, в яких відзначився одним асистом.

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