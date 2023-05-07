Кривбасс на своем официальном сайте сообщил, что нападающий сборной Нигера Даниэль Соса стал частью команды.

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Форвард будет выступать под 9-м номером, но о деталях перехода клуб не разглашает. По информации Transfermarkt, Соса присоединился к Кривбассу на правах свободного агента.

Заметим, Даниэль начал заниматься футболом в Гане, затем были выступления в Израиле, Нигерии, Гвинее и Кении. Последние полтора года Соса провел в белорусской Ислочи (45 матчей, 17 голов и 8 ассистов). В составе сборной Нигера забил 4 мяча и отдал 4 ассиста в 8 официальных матчах.

Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро. Ранее сообщалось о задержке с получением визы для въезда Сосы в Украину.

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