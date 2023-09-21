"Если честно, то в период работы Лалатовича я вообще не видел никаких сдвигов в игре, в какую-то сторону улучшения. Я сидел, смотрел игры – и не понимал, во что команда играет.

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Хотя, когда Ненад только пришел, то сразу нам заявил: "Я хочу играть в атакующий футбол. Я всегда так играю". А по факту этого не было. Мы играли в пять защитников. Кому куда перемещаться, куда бежать – ничего он футболистам не объяснял.

Теорию он давал, но не было конкретики – индивидуальной работы с игроками, работы по линиям. Я считаю, если ты хочешь что-то новое донести до людей, ты должен на тренировках буквально водить игроков по полю за руку и показывать им, куда перемещаться. Тем более, что тактический рисунок у нас изменился.

До этого мы постоянно играли по схеме 4-3-3. А здесь другая игровая модель – пять защитников. Если ты внедряешь новую тактическую схему, то здесь нужно постоянно рассказывать команде, что и как. А я этого не видел от Лалатовича", – сказал Бутко в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, сегодня, 21 сентября, на Зарю ждет новое испытание – команда стартует в групповом турнирные Лиги конференций домашним матчем против бельгийского Гента. Встреча состоится в польском Люблине. Старт поединка в 22:00.

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