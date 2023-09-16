Защитник Зари Богдан Бутко рассказал о досадной травме, который выбила его минимум на полгода.

"Это произошло в Польше, во время проведения учебно-тренировочного сбора. Изначально не думал, что травма будет такой серьезной.

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Знаю, что в футболе немного случаев, когда по всей икроножной мышце идет надрыв. Это случилось на разминке перед контрольной встречей. У меня таких проблем никогда не было, а тут рвануло. Возможно, уже возраст сказывается, а может следствие серьезной нагрузки на сборах.

Еще две недели восстановления, сказали врачи. А потом надо набирать форму. Будет тяжело. Хотя бы до зимы полностью восстановиться", – сказал Бутко в комментарии SportArena.

Напомним, 32-летний защитник присоединился к Заре в сентябре прошлого года после долгой паузы без клуба. Ему удалось стать настоящим лидером команды (в 25 матчах он забил два гола и отдал два ассиста), что вылилось в продление контракта летом.

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