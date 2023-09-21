"Якщо чесно, то у період роботи Лалатовіча я взагалі не бачив жодних зрушень у грі, в якийсь бік покращення. Я сидів, дивився ігри – і не розумів, у що команда грає.

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Хоча, коли Ненад тільки прийшов, то відразу нам заявив: "Я хочу грати у атакувальний футбол. Я завжди так граю". А за фактом цього не було. Ми грали у п'ять захисників. Кому куди переміщуватися, куди бігти – нічого він футболістам не пояснював.

Теорію він давав, але не було конкретики – індивідуальної роботи з гравцями, роботи по лініях. Я вважаю, якщо ти хочеш щось нове донести до людей, ти повинен на тренуваннях буквально водити гравців по полю за руку та показувати їм, куди переміщуватися. Тим більше, що тактичний малюнок у нас змінився.

До цього ми постійно грали за схемою 4-3-3. А тут інша ігрова модель – п'ять захисників. Якщо ти впроваджуєш нову тактичну схему, то тут потрібно постійно розказувати команді, що і як. А я цього не бачив від Лалатовіча", – сказав Бутко у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, на Зорю чекає нове випробування – команда стартує у груповому турнірні Ліги конференцій домашній матчем проти бельгійського Гента. Зустріч відбудеться у польському Любліні. Старт поєдинку о 22:00.

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