Заря в рамках 1-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА принимает Гент. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Заря после годичного отсутствия вернулась в еврокубки. Может, даже хорошо, что луганчане не смогли прорваться в Лигу Европы – надеяться на успешный результат там было бы гораздо труднее, чем в Лиге конференций. Хотя ответный матч в квалификации к ЛЕ продемонстрировал, что даже в полуразваленном состоянии наша команда способна побеждать оппонентов уровня Славии...

К сожалению, говорить об этом уже нет смысла. Заря попала в непростую группу, но квартетом смерти ее не назвать – соперниками стали исландский Брейдаблик, тель-авовский Маккаби и Гент. Начать турнир придется именно с бельгийцами, что не очень приятно.

Гент в атаке напоминает Славию

"Буйволы" прямо сейчас лидируют в своем чемпионате (и это при матче в запасе), оставаясь единственной командой без поражений в Лиге Жупиле. Перед международной паузой Гент даже обыграл Брюгге – а это флагман местного футбола, лидирующий по большинству показателей в расширенной статистике.

Помните Славию в атаке? Вот это ее брат по стилю, если говорить об организации игры на мяче. Даже схемы схожи – 3-4-1-2 (у чехов была 3-4-3).

Подопечные Хейна Ванхазенбрука тоже не любят задерживаться в центре поля, пытаясь быстро пройти его по длинным передачам. Как правило, они ориентированы на фланг. Футболистам Зари следует внимательно следить за парой опорников (Де Сарт и Кумс) – эта связка регулярно выполняет тонкие передачи и переводы, а также часто заходит в штрафную соперника.

Кроме того, в опорную зону часто опускается "десятка" Хонга, который помогает продвигать мяч с позиции инсайда. Он кажется одним из самых умных футболистов Гента. Главная сила Гента сконцентрирована на флангах.

Особого внимания заслуживает левый вингер Гифт Орбан, весной забивший Башакшехиру три гола за три минуты – он легко обыгрывает защитников на дриблинге, комбинирует, имеет реактивную скорость и мощный удар. Также на фланги регулярно приходит Хонг, имеющий схожие характеристики.

В глаза бросается огромное количество подач Гента. Вообще, по количеству голов после стандартных положений или аутов "буйволы" лидируют в Бельгии – 4 из 12-ти. Также стоит отметить частые удары из-за пределов штрафной.

Чем-то этот коллектив напоминает Зорю Виктора Скрипника. Тогда луганчане испытывали трудности с действиями в штрафной, так что приходилось сбиваться на лонгшоты и кроссы – вот только у Гента проблем с вхождением штрафной нет. Подопечные Хейна Ванхазенбрука идут третьими в Лиге Жупиле по количеству прикосновений в периметре.

Оказывается наличие технических вингеров, проактивных опорников и очень умного нападающего Куйперса. Последний чем-то напоминает Буяльского, постоянно открываясь в ударных зонах и выполняя проницаемые ремни.

В общем, Гент хорошо сбалансирован в работе на мяче. Кроме того, коллектив жестко и интенсивно трудится в борьбе. Если соперник позволяет – бельгийцы могут устроить болезненный разгром, забив пять голов. Именно это произошло с Погонью и Жилиной в квалификации.

У собственных ворот у Гента есть проблемы

Впрочем, при наличии организованного сопротивления со стороны соперника Гент становится похож на середняков УПЛ. Атаки выглядят простенько, брака многовато, а игра скатывается к размену контратаками. И вот здесь начинаются проблемы.

У бельгийцев хрупкая оборона, допускающая много позиционных ошибок и привозов. Основная уязвимость кроется на флангах – особенно на левом, где высоко поднимается латераль Браун. Он постоянно забывает вернуться. Кроме того, пара опорников совсем ненадежна при работе без мяча.

Наконец, футболистам Зари следует как можно чаще бить по воротам, ведь Поль Нарди пропустил 7 голов при 7,4 ожидаемых. Француз постоянно парирует перед собой и ошибается с выбором позиции. Правда, в еврокубках играл Дави Руф – и здесь иногда доходило до комического.

Перестройка Зари – это проблема

Заря должна была работать против Гента смело, активно комбинируя, прессингуя и убегая по флангам. Другой вариант – сесть в глухой "автобус" – не выглядит приемлемым из-за довольно уязвимой защиты, которая еще и понесла кадровые потери. Как показал ответный матч против Славии, агрессия приносит больше дивидендов.

Впрочем, прямо сейчас луганская команда находится на стадии тактической перестройки. Валерий Кривенцов пытается перенастроить систему высокого прессинга и желает создавать моменты позиционных атак. Его требования отличаются от методов Патрика Ван Леувена – новый тренер предложил более сложные задачи, но в матче против Металлиста 1925 года провалился.

Игроки просто не понимали, как оказывать давление на билд-ап соперника, а в нападении коллектив почти ничего не организовал.

Как будет действовать Заря против Гента? Валерий Кривенцов обещал отойти от своей схемы и сыграть иначе, а значит, 4-1-4-1 с высоким прессингом не увидим. Учитывая сходство Гента и Славии, можно предположить возвращение к модели 4-5-1 с Вантухом в роли вингера и Алефиренко на противоположном фланге.

Именно так сыграли в ответном матче с чехами, что принесло победу. Правда, переоценивать эффективность этой схемы не следует. Выход из обороны был примитивным, голы оказались случайными, а соперник все равно контролировал игру. Сейчас же еще не хватает защитников, чтобы играть в 4-5-1 с Вантухом в роли вингера.

Другой вариант – модель 3-5-2, как при Ненаде Лалатовиче. Тогда в центре обороны придется выпускать Боля, ведь Батагов травмирован. Ранее такой подход особых дивидендов не приносил, но сейчас у Зари появился настоящий тренер. Посмотрим, что он придумает.

Кадровая ситуация

Травмированные: Батагов, Бутко – Фортуна, Депуатр

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Заря – Гент

Заря: Турбаевский – Жордан, Боль, Снурницын – Кирюханцев, Волошин, Яцык, Мышнев, Вантух – Герреро, Алефиренко

Гент: Нарди – Кандус, Торунарига, Ватанабе – Хьюльсагер, Кумс, Де Сарт, Браун – Хонг – Куйперс, Орбан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В 95% матчей еврокубков наши клубы обречены быть андердогами. Встреча с Гентом – не исключение. Впрочем, не хотелось бы списывать представителей УПЛ даже не увидев их в игре.

Конечно, бельгийцы сильнее, но Славия была еще более мощной – и Заря справилась, подготовившись буквально через несколько дней. Значит, не все потеряно. К тому же, в тактическом плане луганчане представляют terra incognita – к ним непросто подготовиться.

В конце концов сам Гент не произвел впечатление чего-то фантастического. Команда слишком много разрешает на собственной половине. Столько пространства даже аутсайдеры УПЛ не дают, да и голкипер у бельгийцев не славится спасениями – скорее наоборот. Именно поэтому можно ожидать гола в ворота "буйволов".

Вряд ли обойдется без пропущенных мячей, но мы рискнем поставить оптимистический прогноз. Звезды под силу зацепиться за ничью с Гентом.

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