Защитник Зари Богдан Бутко прокомментировал информацию о якобы угрозе команды бойкотировать матч с Динамо из-за долгов перед игроками по зарплате.

Игроки Зари длительное время не получают зарплату, из-за чего даже могут бойкотировать игру против Динамо, которая должна состояться уже 12 марта. Начальник команды Игорь Гузь резко опроверг информацию о долгах перед командой.

Заря может не выйти на матч с Динамо – игроки угрожают бойкотом

Бутко в комментарии Tribuna прокомментировал слухи о возможном бойкоте: "Пока ничего не знаю, ничего не могу сказать".

Напомним, ранее президент Зари Евгений Геллер заявлял, что ситуация с долгами не является критической и все идет в штатном режиме. После 20-ти туров луганчане в турнирной таблице УПЛ находятся на 12-й строчке, набрав 19 очков (и имеют 3 игры в запасе).

Заря уверенно победила Минай, оторвавшись от четверки аутсайдеров на 4 очка