Гравці Зорі буцімто тривалий час не отримують зарплатню, через що навіть можуть бойкотувати гру проти Динамо, яка має відбутись вже 12 березня. Начальник команди Ігор Гузь різко спростував інформацію про борги перед командою.

Зоря може не вийти на матч з Динамо – гравці погрожують бойкотом

Бутко в коментарі Tribuna прокоментував чутки щодо можливого бойкоту: "Поки нічого не знаю, нічого не можу сказати".

Нагадаємо, раніше президент Зорі Євген Геллер заявляв, що ситуація з боргами не є критичною і все йде у штатному режимі. Після 20-ти турів луганці у турнірній таблиці УПЛ перебувають на 12-й сходинці, набравши 19 очок (і мають 3 гри в запасі).

Зоря впевнено перемогла Минай, відірвавшись від четвірки аутсайдерів на 4 очки