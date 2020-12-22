"Мне очень приятно, что такие клубы обратили внимание на мою игру. Это лишний раз доказывает, что работа окупается. Впрочем, на данный момент я не думаю об этом, ведь полностью сосредоточен на выступлениях за Ворсклу.

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У меня осталось всего шесть месяцев по контракту с полтавским клубом. Если Ворскла захочет продолжить мой контракт, то они знают, что им нужно делать, и знают, с кем переговорить. Продление контракта не станет проблемой для меня, но не любой ценой. Я достаточно показал, насколько ценен для этой команды. Все будет зависеть от них. Где бы я хотел играть в будущем? У меня нет предпочтений, все зависит от задач и целей клуба. Где будет интересный проект – туда бы и хотелось перейти. Я хочу продолжать развиваться и расти, как футболист", – признался Альюн в комментарии Footboom.

Transfermarkt оценивает француза в 400 тысяч евро. В целом он провел 31 матч за Ворсклу, записав в свой актив гол и ассист.

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