Лідер Ворскли прокоментував інтерес Браги і Вест Хема
Захисник Ворскли Ндіайє Пап Альюн намагається зберігати спокій на фоні чуток про зацікавленість іменитих клубів.
"Мені дуже приємно, що такі клуби звернули увагу на мою гру. Це зайвий раз доводить, що робота окуповується. Втім, на даний момент я не думаю про це, адже повністю зосереджений на виступах за Ворсклу.
Максимов покладає великі надії на Цітаішвілі та чекає інших новачків
У мене залишилося всього шість місяців за контрактом з полтавським клубом. Якщо Ворскла захоче продовжити мій контракт, то вони знають, що їм потрібно робити, і знають, з ким переговорити. Продовження контракту не стане проблемою для мене, але не за всяку ціну. Я достатньо показав, наскільки цінний для цієї команди. Все буде залежати від них. Де б я хотів грати в майбутньому? У мене немає вподобань, все залежить від завдань і цілей клубу. Де буде найцікавіший проект – туди б і хотілося перейти. Я хочу продовжувати розвиватися і рости, як футболіст", – зізнався Альюн у коментарі Footboom.
Transfermarkt оцінює француза у 400 тисяч євро. Загалом він провів 31 матч за Ворсклу, записавши до свого активу гол та асист.
Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ