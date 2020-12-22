"Мені дуже приємно, що такі клуби звернули увагу на мою гру. Це зайвий раз доводить, що робота окуповується. Втім, на даний момент я не думаю про це, адже повністю зосереджений на виступах за Ворсклу.

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У мене залишилося всього шість місяців за контрактом з полтавським клубом. Якщо Ворскла захоче продовжити мій контракт, то вони знають, що їм потрібно робити, і знають, з ким переговорити. Продовження контракту не стане проблемою для мене, але не за всяку ціну. Я достатньо показав, наскільки цінний для цієї команди. Все буде залежати від них. Де б я хотів грати в майбутньому? У мене немає вподобань, все залежить від завдань і цілей клубу. Де буде найцікавіший проект – туди б і хотілося перейти. Я хочу продовжувати розвиватися і рости, як футболіст", – зізнався Альюн у коментарі Footboom.

Transfermarkt оцінює француза у 400 тисяч євро. Загалом він провів 31 матч за Ворсклу, записавши до свого активу гол та асист.

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