Наставник полтавчан рассчитывает на помощь чемпиона мира U-20, но ждет и других новичков.

Луческу обозначил главные зимние трансферные приоритеты Динамо

"Надеемся, что Цитаишвили нам поможет. Перспективный футболист. Хотим усилить другие позиции, но посмотрим. Будет зависеть от качества футболистов. Пока кого-то на примете еще нет", – заявил Максимов в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что Цитаишвили провел лишь 4 матча в первой половине сезона, результативными действиями не отличался. Ворскла стала одним из открытий УПЛ, уйдя зимовать на пятой строчке.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі