Экс-вратарь Динамо Максим Коваль прокомментировал новость о его трансфере в Каламату, которая выступает во втором дивизионе Греции.

Греческая Каламата на своем официальном сайте сообщила о трансфере Максима Коваля, однако вратарь опроверг эту информацию.

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"Я ничего не подписывал! Я просто веду переговоры с Арисом, и в свое предложение они включили аренду в этот клуб (Каламату – прим.). Но я еще на это не соглашался. Я не понимаю, что они там опубликовали!" – приводит слова Коваля издание Media Sport.

Напомним, что Коваль является воспитанником запорожского Металлурга, а с 2010 по 2019 принадлежал Динамо. Впрочем, Максим за период в Киеве немало отправлялся в аренды – в Говерлу, датский Оденсе, Депортиво Ла-Корунья и саудовский Аль-Фатех, куда перешел окончательно в 2019-м. С августа 2022-го Коваль выступал за Шериф.

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