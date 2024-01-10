Владлен Юрченко більше не виступатиме за полтавську команду.

Прес-служба Ворскли повідомила про припинення співпраці з півзахисником Владленом Юрченком.

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Контракт з 29-річним гравцем було достроково розірвано за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Юрченко – вихованець Шахтаря. В Україні встиг пограти за Маріуполь, Зорю, Десну та Ворсклу. За кордоном виступав за німецький Байєр, данський Вайле та латвійську Ригу. У Ворсклі перебував з літа 2022 року (сумарно провів за команду 33 матчі в усіх турнірах, у яких відзначився 3 голами та 2 асистами). Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

За інформацією ЗМІ, найімовірніше Владлен продовжить кар'єру у Металісті 1925 – там його хоче бачити Віктор Скрипник, під керівництвом якого футболіст грав у попередніх клубах (Зорі та Ворсклі).

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