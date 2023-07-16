Албанец Таулант Сефер больше не вернется в УПЛ. На футболиста серьезно претендовал Днепр-1.

СК Днепр-1 проявляет серьезный интерес к звездному легионеру полтавской Ворсклы Тауланту Сефери. Однако трансфер албанца в стан серебряного призера в прошлом сезоне УПЛ находится под угрозой срыва.

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Как сообщает телеграмм-канал Причал, футболист рассматривает вариант ухода из украинской Премьер-лиги – у Сефери есть предложение с чемпионата ОАЭ.

В прошлом сезоне футболист сборной Албании сыграл 28 матчей и забил 13 голов, став игроком-открытием УПЛ.

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