Лідер Ворскли їде грати в екзотичний чемпіонат – на футболіста серйозно претендував СК Дніпро-1
Албанець Таулант Сефері більше не повернеться в УПЛ. У минулому сезоні він був одним із найкращих гравців Ворскли.
СК Дніпро-1 проявляє серйозний інтерес до зіркового легіонера полтавської Ворскли Тауланта Сефері. Однак трансфер албанця в стан срібного призера минулого сезону УПЛ перебуває під загрозою зриву.
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Як повідомляє телеграм-канал Причал, футболіст розглядає варіант відходу з української Прем'єр-ліги – Сефері має пропозицію з чемпіонату ОАЕ.
Минулого сезону футболіст збірної Албанії зіграв 28 матчів і забив 13 голів, ставши гравцем-відкриттям УПЛ.
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