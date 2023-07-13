"Бюджет Ворсклы напрямую зависит от состояния экономики в стране. В клубе, в принципе, готовы к шоковой терапии, но трансферно мало что изменилось.

Ворскла начала сбор в Польше – Скрипник и Ко получили мощное усиление перед стартом в еврокубках

Ищут центрального защитника и нападающего, руководство настроено очень тщательно относиться к каждой кандидатуре.

В контрольных матчах Скрипник вообще выпускал игроков из команды U-19, которые, к слову, выглядели довольно прилично. Об этом говорили даже футболисты соперников. Другое дело, что возможно это не очень коррелируется с высокими задачами, но в Ворскле сейчас большой акцент на работе с молодежью", – сказал Спиваковский в подкасте Telegram-канала "ТаТоТаке".

Напомним, владелец Ворсклы Константин Жеваго сейчас находится под наблюдением во Франции по делу о растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит", а его активы арестованы.

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