Голландец в воскресенье имел жалобы на самочувствие. Тест на коронавирус 29-летнего нападающего оказался положительным, сообщает официальный сайт Вольфсбурга.

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Поэтому, Вегхорст не отправился вместе с командой на матч Лиги чемпионов против Зальцбурга. В то же время остальные футболисты "волков" здоровы, что подтвердило очередное тестирование на COVID-19.

Заметим, что нидерландец, который забивал Украине на Евро-2020, год назад попал в неприятную историю. Вегхорст опубликовал в своих соцсетях скептический пост по поводу эффективности вакцины против коронавируса. Под давлением общественности форварду пришлось удалить публикацию и извиниться за свои слова.

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