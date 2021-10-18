Нідерландець у неділю мав скарги на самопочуття. Тест на коронавірус 29-річного нападника виявився позитивним, повідомляє офіційний сайт Вольфсбурга.

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Відтак, Вегхорст не вирушив разом із командою на матч Ліги чемпіонів проти Зальцбурга. Водночас решта футболістів "вовків" здорові, що підтвердило чергове тестування на COVID-19.

Зауважимо, що нідерландець, який забивав Україні на Євро-2020, рік тому потрапив у неприємну історію. Вегхорст опублікував у своїх соцмережах скептичний пост щодо ефективності вакцини проти коронавірусу. Під тиском громадськості форварду довелося видалити допис і перепросити за свої слова.

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