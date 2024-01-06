Украинский полузащитник Егор Твердохлеб согласовал условия личного контракта с Кривбассом, сообщает UA-Футбол.

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По информации источника, 23-летний хавбек уже покинул Минай и находится в шаге от подписания контракта с командой Юрия Вернидуба. Официально о переходе будет сообщено в ближайшее время.

К слову, Твердохлеб – главный актив закарпатцев. Ранее гданьская Лехия готова была выложить за Егора 300 тысяч долларов, но закарпатцы подняли ценник до 400 тысяч. Отмечается, что Кривбассу удалось немного сбить стоимость игрока путем прописанных в соглашении бонусов. Однако официальная сумма сделки пока не называется.

Напомним, Твердохлеб перешел в Минай летом 2022 года в статусе свободного агента из Горняк-Спорта. В текущем сезоне провел за "лис" 15 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2025 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

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