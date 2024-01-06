Український півзахисник Єгор Твердохліб погодив умови особистого контракту з Кривбасом, повідомляє UA-Футбол.

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За інформацією джерела, 23-річний хавбек уже залишив Минай і перебуває за крок від підписання контракту з командою Юрія Вернидуба. Офіційно про перехід буде повідомлено найближчим часом.

До слова, Твердохліб – головний актив закарпатців. Раніше гданська Лехія готова була викласти за Єгора 300 тисяч доларів, але закарпатці підняли цінник до 400 тисяч. Зазначається, що Кривбасу вдалося трохи збити вартість гравця шляхом прописаних в угоді бонусів. Однак офіційна сума угоди наразі не називається.

Нагадаємо, Твердохліб перейшов у Минай влітку 2022 року у статусі вільного агента з Гірник-Спорта. У поточному сезоні провів за "лисів" 15 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 1 асист. Його контракт з клубом чинний до 30 червня 2025 року, а Transfermarkt оцінює футболіста у 500 тисяч євро.

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