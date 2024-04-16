"Почему команда сбросила обороты после забитого гола? Это футбол, на это еще и газон влияет, потому что на одном фланге очень хороший газон, а на другом песок и все вырывается. Это влияет на контроль мяча и все остальное.

Спасительный гол на последних минутах в видеообзоре матча Металлист 1925 – СК Днепр-1 – 1:1

Мое самочувствие? Все хорошо. Моя замена? Немножко почувствовал судороги и уже не было сил бегать. Чувствуется потребность в травмированных игроках? Конечно, все нам нужны, чтобы все были в строю. Все это важно для нас. У нас и так мало людей, а когда кто-то выбывает – это очень обидно, ведь у нас единая команда и все хотят, чтобы все были здоровы и живы", – приводит слова Очеретько официальный сайт СК Днепр-1.

Отметим, что Олег выступает за днепрян с февраля этого года, успел сыграть в 7 матчах, но результативными действиями не отмечался. К слову, Очеретько является лидером сборной Украины U-21 и претендует на поездку на Олимпиаду-2024.

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