"Чому команда скинула оберти після забитого гола? Це футбол, на це ще і газон впливає, бо на одному фланзі дуже гарний газон, а на іншому пісок і все виривається. Це впливає на контроль м’яча і все інше.

Рятівний гол на останніх хвилинах у відеоогляді матчу Металіст 1925 – СК Дніпро-1 – 1:1

Моє самопочуття? Все добре. Моя заміна? Трошки відчув судоми і вже не було сил бігати. Відчувається потреба у травмованих гравцях? Звичайно, всі нам потрібні, щоб усі були у строю. Усе це важливо для нас. У нас і так мало людей, а коли хтось вибуває – це дуже прикро, адже у нас єдина команда і всі хочуть, щоб усі були здорові і живі", – наводить слова Очеретька офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зазначимо, що Олег виступає за дніпрян з лютого цього року, встиг зіграти в 7 матчах, але результативними діями не відзначався. До слова, Очеретько є лідером збірної України U-21 та претендує на поїздку на Олімпіаду-2024.

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