СК Днепр-1 повел в счете на 19-й минуте. Сарапий протащил мяч и отдал на ход Гуцуляку, а тот вбежал в штрафную, на замахе убрал защитника и пробил мимо вратаря, который вышел из ворот.

Металлист 1925 на глазах Шевченко и Реброва оформил камбэк со СК Днепр-1 – Максимов и Ко отпустили Кривбасс в отрыв

Металлист 1925 мог отыграться после перерыва, но мяч после удара Гармаша сначала отбил Волынец, а затем отскочил в перекладину. Лишь перед самым финальным свистком Имереков со второй попытки переправил мяч в ворота после подачи с углового, спасая ничью для Металлиста 1925.