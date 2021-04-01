Зайнутдинов уже подписал контракт с Аталантой. Соглашение начнет действовать после окончания нынешнего сезона и рассчитано на 5 лет, утверждает Vesti.kz.

Казахстан потерял звезду на матч с Украиной из-за небрежности россиян

Финансовые детали не разглашаются, но отмечается, что нынешнюю кампанию футболист завершит в составе московского ЦСКА. Портал Transfermarkt оценивает Зайнутдинова в 3,5 млн евро.

К слову, 22-летний казах перебрался в ЦСКА прошлым летом из Ростова за 2 млн евро. С тех пор Зайнутдинов сыграл за московский клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Стоит добавить, что один из лидеров сборной Казахстана не принимал участия в матче квалификации на ЧМ-2022 против Украины из-за травмы. Его земляки даже без помощи Зайнутдинова смогли завоевать ничью.

Украина – Казахстан: перехваленные, переоцененные – катастрофа в отборе ЧМ-2022, фиаско с 28 ударами и слабое утешение