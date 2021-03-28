"Бахтияра однозначно не будет в матче с Украиной. Завтра он летит в Москву. То, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма – это некорректно. Он наша звезда. То, что мы не получили данных от медицинского штаба ЦСКА – это вопрос к клубу, с нашей стороны мы все сделали.

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Еще после игры с Зенитом я переписывался с ним, и он сказал, что чувствует боль. По прибытии в Казахстан Бахтияр прошел обследование. Парень хотел играть, ему это мешает – это однозначно. Мы могли что-то уколоть, обезболить, но зная, что он не готов, решили его поберечь. Считаю, что относительно Зайнутдинова вопрос поднимать не надо. Он действительно травмировался", – цитирует главного тренера казахов KazFootball.

Заметим, Бахтияр Зайнутдинов получил травму в последнем матче за московский ЦСКА, но медицинский штаб россиян промолчал об этом. Сборная Казахстана уже без хавбека будет играть против Украины 31 марта на НСК Олимпийский.

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