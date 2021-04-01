Зайнутдінов уже підписав контракт із Аталантою. Угода почне діяти по завершенні нинішнього сезону і розрахована на 5 років, стверджує Vesti.kz.

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Фінансові деталі не розголошуються, але зазначається, що нинішню кампанію футболіст завершить у складі московського ЦСКА. Портал Transfermarkt оцінює Зайнутдінова у 3,5 млн євро.

До слова, 22-річний казах перебрався у ЦСКА минулого літа із Ростова за 2 млн євро. Відтоді Зайнутдінов зіграв за московський клуб 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 3 результативні передачі.

Варто додати, що один із лідерів збірної Казахстану не брав участь у матчі кваліфікації на ЧС-2022 проти України через травму. Його земляки навіть без допомоги Зайнутдінова змогли вибороти нічию.

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